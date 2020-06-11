Петербуржцы делятся фотографиями снега в городе

Некоторые петербуржцы уже слепили снеговиков.

В Петербурге выпал снег, горожане делятся фотографиями в социальных сетях. Некоторые петербуржцы уже слепили снеговиков.

Утром 15 ноября в Петербурге на машинах и газонах в начал формироваться снежный покров. Циклон Sue принес в город мокрый снег. По предварительным данным, за ночь выпало 8 мм осадков – это почти 15% от положенного за месяц. Как рассказал синоптик Колесов, вторая половина недели будет более прохладной, чем первая половина и уже в пятницу не исключено, что температуры по Ленобласти будут совсем низкие. Днём по-прежнему около нуля градусов.

Утром 15 ноября пробки на дорогах Северной столицы достигли только 6-ти баллов, несмотря на выпадение в городе снега.

Фото: Piter.tv, Вконтакте / Елена Нургалиева, Алина Руднева