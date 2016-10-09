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Пробки в Петербурге достигли 6 баллов утром 15 ноября
Сегодня, 9:39
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Пробки в Петербурге достигли 6 баллов утром 15 ноября

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Выпавший в городе снег незначительно отразился на дорожной ситуации.

Утром вторника, 15 ноября, пробки на дорогах Северной столицы достигли только 6-ти баллов, несмотря на выпадение в городе снега. Об этом свидетельствуют данные сервиса Yandex.maps.

Наиболее плотно машины стоят на юге Петербурга, например – на проспекте Славы и у станции метро "Московская", а также на проспекте Стачек, Ленинском проспекте. На КАД пробки скопились у Мурманского шоссе. 

Также затруднён проезд по набережной Обводного канала, Дворцовой набережной, проспекту Косыгина, Индустриальном проспекту, шоссе Революции и Лесному проспекту. 

В северной части пробки затронули Каменноостровский проспект, Большой проспект П.С., Кантемировскую улицу, Школьную и Планерную улицы, проспекты Культуры и Энгельса.

Ранее мы сообщили о том, что 15 ноября в Петербурге сформируется временный снежный покров.

Фото: Yandex.maps

Теги: машины, пробки, санкт-петербург, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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