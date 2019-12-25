15 ноября в Петербурге сформируется временный снежный покров

Сохранится облачная погода, пройдёт мокрый снег с дождем, местами переходящие в снег, возможна гололедица.

Во вторник, 15 ноября, Петербург окажется под влиянием северо-восточной периферии циклона, продолжающего свой путь на юг. Сохранится облачная погода, пройдёт мокрый снег с дождем, местами переходящие в снег, возможна гололедица. Ожидается формирование временного снежного покрова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в городе +1…+3 градуса, по Ленобласти -2…+3 градуса. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду местами небольшой снег, гололедица и около нуля градусов

Фото: Piter.tv.