15 ноября в Петербурге сформируется временный снежный покров

Во вторник, 15 ноября, Петербург окажется под влиянием северо-восточной периферии циклона, продолжающего свой путь на юг. Сохранится облачная погода, пройдёт мокрый снег с дождем, местами переходящие в снег, возможна гололедица. Ожидается формирование временного снежного покрова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Температура воздуха в городе +1…+3 градуса, по Ленобласти -2…+3 градуса. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.
В среду местами небольшой снег, гололедица и около нуля градусов
Фото: Piter.tv.
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