Почти половина сотрудников ОСМП поликлиники №52 хотят уволиться

В связи с этим скорую помощь придется ждать еще дольше.

Губернатору Петербурга Александру Беглову, главе комздрава, а также администрации Выборгского района сообщили, что почти половина сотрудников отделения скорой медицинской помощи Городской поликлиники № 52 хотят уволиться. Это значит, что пациентам в Выборгском районе скорую помощь придется ждать дольше. Об этом сообщает "Фонтанка".

Отмечается, что у коллектива имеются претензии к руководству. Дело в том, что администрация хочет заменить действующего руководителя ОСМП, которая работает там с 2008 года.

Порядка 55 человек оставили подписи под письмами, которые направлены были в разные инстанции. В ОСМП всего работает 120 человек.

Они пишут: "Мы, нижеподписавшиеся, <...> готовы сменить место работы. Последствия такого шага в условиях пандемии COVID-19 и катастрофической и без того нехватки кадров будут весьма тяжёлыми".

Ранее Piter.TV сообщало, что банкоматы в Петербурге опустели из-за числа желающих снять деньги.

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