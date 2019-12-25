Почти половина петербуржцев уехала на дачу от коронавируса

Находиться в режиме самоизоляции на даче горожанам намного приятнее, чем дома.

По данным Смольного, около 2,5 миллионов петербуржцев самоизолировались на даче. Они решили уехать из города из-за коронавируса. Еще в конце апреля вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов посоветовалал горожанам провести месяцы самоизоляции на дачных участках.

Между Петербургом и Ленобластью не было ограничений для передвижения. С 28 апреля по поручению губернатора города было увеличено количество электричек, на которых садоводы могли добраться до своих загородных домов.

Ранее мы сообщили, что вице-губернатор Петербурга одобрил самоизоляцию петербуржцев на даче.

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