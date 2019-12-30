Почти полмиллиона человек используют Единую карту петербуржца

За 1 квартал 2021 года более 51 тысяч человек обратились в Сбербанк для оформления ЕКП.

В четверг, 6 мая, стало известно, что за два года почти полмиллиона человек стали владельцами Единой карты петербуржца.

Как рассказали в пресс-службе Сбербанка, за 1 квартал 2021 года более 51 тысяч человек обратились в Сбербанк для оформления ЕКП, а 98% карт уже выданы владельцам.

По словам Виктора Вентимилла Алонсо, председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, для жителей это экономия бюджета за счет акций партнеров, а также возможность накапливать и тратить бонусы "СберСпасибо".

Напомним, проект стартовал 6 мая 2019 года, помимо основной функции держателям ЕКП доступен сервис "Городской диалог", на котором можно проходить опросы и тем самым влиять на решения по вопросам жизни и развития Петербурга.

Ранее Piter.tv писал, что цифровую археологическую карту России составят участники консорциума "Культурный код".

Фото: Piter.tv

