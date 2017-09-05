Почти неделю ищут бородача, насмерть сбившего девушку в Кудрово

Уже пять дней не могут найти водителя, который устроил смертельное ДТП в Кудрове. В результате ЧП погибла 27-летняя девушка.

Уже пять дней идут поиски бородатого мужчины на черной Toyota Camry. Незнакомец устроил смертельную аварию на Европейском проспекте около дома 7. Он нарушая правила обгонял машину и наехал на пешехода. От полученных травм 27-летняя пострадавшая скончалась. Мужчина сначала ругался со всеми на месте аварии. А потом забрал свой номерной знак, который отлетел при ударе, и уехал.

Есть кадры, на которых, предположительно, запечатлены номера виновника аварии. Также есть снимки лица мужчины. Очевидцы также говорят, что в машине с ним сидел ребенок.

Информацию о мужчине просят сообщать дорожным полицейским на почту propaganda78@mail.ru или по телефону 8-931-001-91-63. Близкие погибшей хотят знать данные о нахождении мужчины по номеру 89281117557.

В пятницу, 1 сентября, Piter.tv передавал, что в Кудрово лихач на иномарке насмерть сбил женщину. Очевидцы рассказали, что виновник аварии выскочил из-за пропускавшей пешехода машины на встречку и на высокой скорости сбил девушку. По словам свидетелей, все произошло на пешеходном переходе. На снимках и видео с места события перехода не видно.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург