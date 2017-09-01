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В Кудрово лихач на иномарке насмерть сбил женщину

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Очевидцы сообщают, что 1 сентября в Петербурге в Деревне Кудрово иномарка сбила женщину на большой скорости.

В пятницу, 1 сентября в Деревне Кудрово черная Toyota Camry сбила женщину на большой скорости. Инцидент произошел на Европейском Проспекте около 7 дома. Об этом очевидцы сообщили в социальной сети "ВКонтакте" в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Один из пользователей сообщил, что иномарка выехала на встречную полосу и на высокой скорости сбил женщину, а затем вышел из машины, чтобы снять номера, после чего скрылся.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и опросили очевидцев.

Женщина погибла. 

Теги: дтп кудрово , дтп спб , новости спб
Категории: Новости СПб

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