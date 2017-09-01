В Кудрово лихач на иномарке насмерть сбил женщину

Очевидцы сообщают, что 1 сентября в Петербурге в Деревне Кудрово иномарка сбила женщину на большой скорости.

В пятницу, 1 сентября в Деревне Кудрово черная Toyota Camry сбила женщину на большой скорости. Инцидент произошел на Европейском Проспекте около 7 дома. Об этом очевидцы сообщили в социальной сети "ВКонтакте" в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".



Один из пользователей сообщил, что иномарка выехала на встречную полосу и на высокой скорости сбил женщину, а затем вышел из машины, чтобы снять номера, после чего скрылся.



На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и опросили очевидцев.



Женщина погибла.