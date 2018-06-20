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Видео: в Кудрово на одном участке произошло сразу два ДТП

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На этом участке собирается пробка.

Во вторник, 9 апреля, в Кудрово на одном участке произошло сразу два ДТП. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

дно на въезде (там ДПС уже на месте), машины стоят и мешают движению. Второе буквально через 50 метров

отмечает корреспондент

О пострадавших и причинах аварии пока никаких сведений нет. 

На кадрах видно, что из-за ДТП на этом участке дороги наблюдается плотное движение. 

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге посетителей кинотеатра в ТРК "Европолис" искусали клопы 

Видео:Piter.TV

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Теги: дтп, дтп кудрово, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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