С начала года число вакансий в сфере атомной энергетики выросло больше чем на треть

Организации ищут самых разнообразных специалистов, в их числе инженеры и конструкторы.

За восемь месяцев российские компании больше чем на треть увеличили число вакансий в сфере атомной энергетики. С начала года было опубликовано около 6 тысяч предложений о работе, тысяча из которых приходится на сентябрь. Об этом сообщили специалисты HeadHunter.

Наибольший спрос на энергетиков зафиксирован в Москве, Петербурге, Свердловской и Ростовской областях. Организации ищут самых разнообразных специалистов. В их числе инженеры, конструкторы и энергетики. Кроме того, требуются метролог, радиохимик, лаборант химического анализа и дозиметрист. В среднем соискателям предлагают зарплату от 65 до 75 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге вдвое выросло число вакансий в ЖКХ.

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