Почти 90% домов Петербурга подготовили к зиме

Специалисты подготовили 21 090 здание.

В четверг, 20 августа, стало известно, что 89% жилищного фонда в Петербурге подготовили к зиме. Вице-губернатор Николай Бондаренко отметил, что специалисты подготовили 21 090 здание.

Чиновник отметил, что отлично справляются управляющие организации, а темы при подготовке домов при непосредственном управлении, ТСЖ, ЖСК, ЖК и в ведомственных общежитиях страдают. Надзорный орган осмотрел 13% жилых домов, которые отчитались о готовности к отопительному сезону.

Отмечается, что инспекцию прошли 2836 зданий во всех районах города. В 68 из них были выявлены нарушения, ответственные лица наказаны. Кроме того, управляющие организации получили 10 представлений и предостережений. Подготовка должна завершиться к 1 сентября: всего 23 661 дома должны быть подготовлены.

Ранее мы писали, что подготовку Петербурга к отопительному сезону оценили на 80%.

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