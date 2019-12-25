Сотрудники ФОМ и "Левада-центра" опросили 502 врачей.

Почти 60% врачей в России не доверяют официальной статистике по коронавирусу. Об этом говорят результаты опроса ФОМ и "Левада-центра", пишет газета "Ведомости".

Так, например, 49% опрошенных медиков считают, что статистика по заболевшим COVID-19 в России занижена. Также 47% выразили мнение, что власти занижают число умерших от новой коронавирусной инфекции.

Доверяют официальной статистике по заражениям 23% респондентов, 21% врачей верит в данные о погибших. Девять процентов считают, что статистика заболеваемости завышена, 11% думают также об официальных цифрах о погибших от коронавируса.

Сотрудники ФОМ и "Левада-центра" опросили 502 врачей. У половины из них есть опыт работы с больными, у которых наблюдались симптомы COVID-19. При этом 16% из опрошенных лечили больных с подтверждённым коронавирусом.

Аналитик ФОМ Ирина Осипова считает, что недоверие врачей к официальным цифрам вызвано их реальным опытом. Медики сталкиваются с серьёзным увеличением нагрузки, постоянными переводами сотрудников в "красную зону".

И это плохо соотносится со снижением статистики. Ирина Осипова, аналитик ФОМ

Отсюда, по её словам, и возникает недоверие.

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