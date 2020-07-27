Почти 4 тыс. дел об участии в протестных акциях поступило в суды Петербурга

В Сестрорецком и Зеленогорском судах не назначили ни одного ареста.

Почти четыре тыс. административных дел поступило в петербургские суда после акций против проведения спецоперации на Украине. Об этом в понедельник, 14 марта, рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В Приморском суде насчитывается самое большое количество потупивших дел – 403, из них 344 уже рассмотрели. В Выборгский суд направили 369 административных дел, 278 уже рассмотрели. В Невском суде насчитали 327 дел, из них рассмотрели 107.

В Смольнинском и Куйбышевском судах поступило по 22 и 24 дела соответственно.

Красногвардейский суд вынес 146 арестов на 198 рассмотренных дел, Выборгский суд вынес такое же количество арестов. Так, 103 дела закончились арестами из 278 рассмотренных.

Отметим, что в Сестрорецком и Зеленогорском судах не назначили ни одного ареста.

В общей сложности в петербургские суды поступило 3 997 дел, из них 3 149 уже рассмотрели. Самый частый вид наказания – штрафы – их выписали по 2 147 делам.

Административный арест назначили 763 подсудимым, а обязательные работы — 84. Прекращено было 155 дел.

Ранее суд Петербурга оставил судьбу Дома книги под вопросом.

Фото: Piter.tv

