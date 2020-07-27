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Почти 4 тыс. дел об участии в протестных акциях поступило в суды Петербурга
Сегодня, 22:16
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Почти 4 тыс. дел об участии в протестных акциях поступило в суды Петербурга

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В Сестрорецком и Зеленогорском судах не назначили ни одного ареста. 

Почти четыре тыс. административных дел поступило в петербургские суда после акций против проведения спецоперации на Украине. Об этом в понедельник, 14 марта, рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга. 

В Приморском суде насчитывается самое большое количество потупивших дел – 403, из них 344 уже рассмотрели. В Выборгский суд направили 369 административных дел, 278 уже рассмотрели. В Невском суде насчитали 327 дел, из них рассмотрели 107. 

В Смольнинском и Куйбышевском судах поступило по 22 и 24 дела соответственно.

Красногвардейский суд вынес 146 арестов на 198 рассмотренных дел, Выборгский суд вынес такое же количество арестов. Так, 103 дела закончились арестами из 278 рассмотренных. 

Отметим, что в Сестрорецком и Зеленогорском судах не назначили ни одного ареста. 

В общей сложности в петербургские суды поступило 3 997 дел, из них 3 149 уже рассмотрели. Самый частый вид наказания – штрафы – их выписали по 2 147 делам. 

Административный арест назначили 763 подсудимым, а обязательные работы — 84. Прекращено было 155 дел.

Ранее суд Петербурга оставил судьбу Дома книги под вопросом.

Фото: Piter.tv
 

Теги: антивоенный, митинги, протестные акции
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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