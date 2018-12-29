В Петербурге было открыто 12 пунктов приема елей.

Почти 3 тысячи петербуржцев сдали "хвойных красавиц" на переработку. Об этом сообщает медиацентр правительства Санкт-Петербурга.

В Северной столице было открыто 12 пунктов приема елей. Ранее мы писали о том, что из переработанных деревьев сделают щепу для подстилок подопечных Центра реабилитации диких животных "Велес".

В прошлом году на 20 точках приема за 2 часа наши волонтеры собрали 2600 хвойных, в этом же году точек было меньше, но деревьев собрали больше отмечают организаторы

Так, в этом году собрали 2950 деревьев. Кроме того, в 2019 к акции присоединились администрации и управляющие компании нескольких районов

Ранее мы сообщали о том, что Петербургские синоптики разработают специальное приложение о непредсказуемой погоде города

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