В программе каждые 10 минут будет обновляться карта осадков.

Во вторник, 22 января, стало известно о том, что петербургские синоптики разработают специальное приложение о непредсказуемой погоде города. Об этом сообщает начальник управления "Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Валерий Цепелев.

Приложение под названием "Метеорадар" будет сообщать о дожде, граде и их времени выпадания в разных районах города. Кроме того, в программе каждые 10 минут будет обновляться карта осадков.

Стоит отметить, что эту новинку будет отличать от других то, что там будут использоваться все данные наблюдений станций синоптиков и анализ профессионалов.

Такую программа будет разработана совместно с сотрудниками Академии наук.

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Фото:Piter.TV