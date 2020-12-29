В новогодние праздники 37 тысяч петербуржцев вызвали врача домой

Более 27 тысяч людей нашли у себя симптомы коронавирусной инфекции.

В период новогодних праздников единая региональная информационно-справочная служба 122 не переставала круглосуточную работу. Как рассказали в пресс-службе комитета по информатизации и связи, служба принимала заявки на вызов врача на дом.

Известно, что с 31 декабря по 10 января операторы приняли свыше 60 тысяч вызовов, 37 тысяч из которых касались вызова медиков. Свыше 27 тысяч заявок о вызове врача на дом поступили от горожан с симптомами коронавирусной инфекции. Более 80% всех заявок отработали городские медучреждения. Оставшаяся часть звонков поступала от людей, интересующихся вакцинацией от ковида.

Звонок в службу 122 бесплатен со стационарного и мобильного телефона, если звонящий находится в Петербурге.

Ранее мы сообщали, что запись на вакцинацию в Петербурге временно остановили.

Фото: Piter.TV