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Петербуржцы жалуются на то, что служба "122" не сохраняет их заявки на вызов врача
Сегодня, 16:09
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы жалуются на то, что служба "122" не сохраняет их заявки на вызов врача

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Чтобы узнать статус заявки, нужно после набора номера "122" нажать "1".

У петербуржцев возникли проблемы с вызовом врача по номеру "122" в понедельник, 31 января. Они оставляют жалобы в комментариях группы "Единая информационно-справочная служба "122" СПб" в "ВКонтакте".

Кто-то не может дозвониться, у кого-то — заявка не сохранилась, кто-то — не может дождаться прихода врача. У многих статус заявки "не определен".

У меня одного так? При звонке с двух разных симок сброс номера.

спросил Иван.

Чтобы уточнить свой статус заявки, в Службе советуют позвонить на номер 122, а затем выбрать в голосовом меню "1". 

Сбои могут быть связаны с большой нагрузкой на систему. Ранее петербуржцам напоминали, что пик обращений приходится именно на утро понедельника, хотя вызвать врача можно еще в выходные.

Из-за увеличения числа заболевших с 1 февраля вновь открывают седьмой павильон в "Ленэкспо". 

Фото: Piter.TV

Теги: 122, вызов врача
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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