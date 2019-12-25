Более трети от всех обращений связаны с ситуацией по коронавирусу.

В Петербурге информационно-справочная служба "122" приняла уже 200 тысяч вызовов. Об этом сообщили в Комитете по информатизации и связи Северной столицы.

Среднее количество звонков в декабре составило около 200 тысяч. Максимальное значение обращений зафиксировали в понедельник, 21 декабря, – более 5 тысяч.

Напомним, что теперь петербуржцы с симптомами коронавируса могут обращаться по по горячей линии "112". Горожан проконсультируют со специалистом, а также вызовут врача на дом.

Дозвониться до диспетчера можно как со стационарного, так и с мобильного телефонов. Информацию передадут в поликлинику по месту жительства.

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Фото: Piter.tv