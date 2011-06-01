Почти 30 человек доставили в полицию за попытку отбить задержанного в Ермолине

Группа мужчин избила подмосковных полицейских на дороге.

Почти 30 человек были доставлены в отдел российских правоохранительных органов за оказание сопротивления при задержании подозреваемого в Ермолине Московской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Известно, что оперативники изначально получили данные о нарушении общественного порядка в магазине в поселке опытного хозяйства. Наряд, прибыв на место, выявил там уроженца Дагестана, находящегося в неадекватном состоянии. Мужчина не выполнял законные требования правоохранителей.

При посадке мужчины в служебный автомобиль его знакомые попытались спровоцировать конфликт со стражами правопорядка с целью воспрепятствовать его задержанию. источник ТАСС

В настоящее время в отношении нарушителя составлен административный материал по статье 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Злоумышленник арестован на 13 суток. Полиция доставила из местного общежития еще 27 человек, среди которых находился зачинщик противоправного деяния 1998 года рождения. Согласно предварительным сведениям, во время задержания дагестанца его знакомые повалили на землю одного из полицейских, после чего начали наносить по потерпевшему удары. Нападавшие целились сотруднику МВД в голову.

Работник бара на Мясницкой в Москве, причинивший здоровью посетителя тяжкий вред, заключён под стражу.

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