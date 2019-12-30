Пулково обслужил рекордное количество людей в 2019 году

За один лишь август в аэропорту обслужили больше двух миллионов людей.

Петербургский аэропорт Пулково подвел итоги 2019 года: пассажиропоток вырос более чем на 8% в сравнении с 2018 годом. Цифры приводит пресс-служба "Воздушных ворот Северной столицы".

Отмечается, что на внутренних маршрутах за год отлетали порядка 12 миллионов человек, на международных – около 7,5 миллионов. Усерднее всего пришлось работать аэропорту 2 августа, когда за сутки Пулково обслужило 77 тысяч людей – абсолютный максимум за все существование аэропорта. Август в целом стал насыщенным месяцем: сотрудники Пулково обслужили более 2 миллионов пассажиров.

Среди показательных нововведений – регулярные рейсы компаний "Wizz Air UK", "Lucky Air" и "SunExpress", которые начали перевозить людей из Петербурга в страны Европы, Среднюю Азию. Также в расписании самолетов появилось 14 новых направлений.

Ранее в Пулково полицейские задержали пьяного и курящего на борту самолета пассажира.

Фото: Piter.TV