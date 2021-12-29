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Стало известно, когда в домах Металлостроя и Понтонного включат отопление
Сегодня, 17:07
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, когда в домах Металлостроя и Понтонного включат отопление

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Теплоэнергетическая компания уже завершила свои работы.

В связи с работами на тепловых сетях ГУП "ТЭК СПб" в Колпинском районе часть домов временно останется без теплоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации 2-го января.

В поселке Металлострой тепло появится только после четырех часов ночи 3-го января. Речь идет о домах №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 22 на улице Богайчука и домах №№12, 14, 16, 18, 20, 22 на Полевой улице. 

Аналогичная ситуация в поселке Понтонный в дома №№ 3, 5, 7 на Судостроительной улице и №35 на Южной улице. "ТЭК" завершил работы в 15 часов, однако управляющим компаниям требуется время, чтобы подключить дома к отоплению.

В "Невском экологическом операторе" объяснили, почему в Петербурге 1 января были переполнены все мусорные баки. 

Фото: Pixabay

Теги: отопление, тэк спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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