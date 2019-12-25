Почти 14 тысяч петербуржцев сдали тесты на коронавирус за сутки

Сейчас на карантине находится 3656 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Петербурге за минувшие сутки прошли обследование на COVID-19 13972 человек.

Сейчас на карантине находится 3656: из них 831 — на самоизоляции, а 216 — в обсерваторе, 2609 — это контактные лица. Также о прибытии из другой страны сообщили 95 человек. Они обязаны будут соблюдать двухнедельный карантин.

Всего за сутки на номер 122, по которому консультируют по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 1384 обращения.

Ранее мы сообщили, что в НИИ Пастера разработали новый тест для обнаружения коронавируса.

Фото: Piter.tv