В НИИ Пастера разработали новый тест для обнаружения коронавируса

Изобретение уже зарегистрировали как медицинское изделие.

В петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера разработали новую тест-систему для выявления коронавируса. Как сообщается на официальном сайте института, благодаря новинке можно выделить РНК коронавируса SARS-CoV-2 в клиническом материале методом ОТ-ПЦР.

Медицинское изделие зарегистрировали 26 мая, соответствующее регистрационное удостоверение выдали в Росздравнадзоре. Точное название разработки звучит как "Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (COVID-19 Amp)".

Отмечается, что новая система позволяет четко контролировать этапы проведения анализа, а также обладает высокой чувствительностью диагностики.

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Фото: pixabay; pasteurorg.ru