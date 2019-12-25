Петербургские ученые испытали инновационный холодильник для лекарств

Фармацевтический агрегат тестировали в течение полугода по ряду характеристик.

Петербургские ученые испытали на базе университета ИТМО итальянский фармацевтическсий холодильник, рассказали в пресс-службе вуза 30 апреля. Холодильное оборудование играет большую роль в медицине, поскольку позволяет сохранять определенные вещества и лекарства в необходимом состоянии посредством температуры. Неправильное хранение может навредить медикаменту как продукту питания, оставленного без необходимого холода.

Специалисты компании CAREL из Италии оборудовали стандартный холодильник для лекарств системой контроля температуры, установили вентиль для сниженного энергопотребления и природный хладагент пропан. Так устройство смогло снизить энергозатраты в 2,5 раза.

В ИТМО в течение полугода щепетильно проверяли, как сохраняется температура в пакетах с якобы лекарствами на разных полках агрегата, как работает система воздухораспределения, насколько холодильник шумный и экономичный в работе. Громкий звук холодильника может мешать врачам и фармацевтам, работающим в непосредственной близости с агрегатом.

В медицинском холодильнике должно очень точно поддерживаться распределение температуры по объему. В обычном холодильнике на верхней полке может быть теплее, на нижней — холоднее. В быту это не так страшно, а для разного рода вакцин, медицинских препаратов нужен равномерный холод. декан факультета низкотемпературной энергетики Андрей Никитин.

Тесты агрегата признали успешно пройденными, однако ученые предложили ряд идей для оптимизации работы холодильника, в том числе, регулирование частоты вращения вентиляторов на воздухораспраделителе и смену частот в режиме работы компрессора.

Ранее мы рассказывали, как петербургские учёные научили компьютеры распознавать в старинных текстах имена и адреса.

Фото: пресс-служба ИТМО