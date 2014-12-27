Почта России бесплатно доставит из Летнего сада открытки участников акции "Ночь музеев"

Во время акции "Ночь музеев" в Летнем саду 21 мая будет работать пункт посткроссинга Почты России. Гости мероприятия смогут подписать тематические открытки и сразу же их отправить. Об этом сообщила пресс-служба Почты.
Тематическая зона Почты России откроется на главной аллее сада. Все желающие смогут бесплатно отправить открытку с воспоминанием о вечере в любую точку РФ. Это совместный проект Почты России, Русского музея и организаторов акции "Ночь музеев".
Также во время акции посетители Летнего сада также узнают о реформах Петра I, связи между ними и объектами самого известного сада Петербурга. Пополнят свои знания новыми интересными фактами, связанными с петровской эпохой.
Во время "Ночи музеев" будут работать специальные автобусные маршруты.
Видео: ВКонтакте / Русский музей
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