Почему женщины живут дольше, чем мужчины

Разница составляет 10 лет.

Продолжительность жизни женщин и мужчин растет, но сохраняется разница в 10 лет. Причиной тому являются факторы риска. Об этом РИА Новости рассказала главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

Специалист заявила, что раньше разница была еще больше. Чтобы дать ответ на вопрос, почему так происходит, изучается динамика факторов риска.

Но уже на основе имеющихся данных можно назвать "тревожные" тенденции у мужчин. Начиная с 2003 года произошел резкий скачок в индексе массы тела у мужчин. А из-за ожирения начинаются проблемы с давлением, повышается сахар в крови, нарушаются липиды.

Продолжительность жизни петербуржцев хотят увеличить до 78 лет.

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