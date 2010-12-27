В метро Петербурга рассказали, почему переходы между линиями закрываются в одно время

Они становятся недоступны для пассажиров в 00:15.

Сотрудники петербургского метрополитена рассказали, почему переходы между линиями закрываются в одно время — в 00:15. Пассажиров волнует этот вопрос, так как станции подземки закрываются на ночь в разное время.

Причина в том, что все пересадочные узлы расположены в центре. Поэтому все составы, отправляющиеся с конечных станций, приходят на станции пересадок примерно в одно время. Это и стало определяющим при выборе времени закрытия переходов. "Все для удобства пассажиров", — подчеркнули представители подземки.

Ранее мы писали, что в Петербурге появятся два железнодорожных маршрута вокруг города.

Фото: Piter.TV