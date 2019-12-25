Победителем проекта "Удивительные люди" стал математик Дмитрий Борисов

Мужчина набрал 16% голосов зрителей.

В воскресенье, 1 ноября, на телеканале "Россия 1" завершился пятый сезон шоу "Удивительные люди". Победителем проекта стал математический гений Дмитрий Борисов, который набрал 16% голосов зрителей.

Так быстро считать, как это делает Дмитрий, не умеет практически никто. В новом задании математику пришлось работать с невероятно большими числами. Ему удалось безошибочно пройти сложное испытание и решить в уме уникальнейший пример. Жюри были шокированы и буквально потеряли дар речи, зрители в студии аплодировали живому компьютеру стоя.

Новый чемпион проекта получил миллион рублей и сертификат на незабываемое путешествие по России.

"Удивительные люди" – это российская адаптация всемирно известного шоу The Brain. Программа выходит на телеканале "Россия 1" с 25 сентября 2016 года. Ведущий – Александр Гуревич. За исполнением каждого номера внимательно следят телеведущая Ольга Шелест, хореограф Евгений Папунаишвили, спортсменка Наталья Рагозина и профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев.

Ранее мы писали, что Фадеев защитил дочь ведущего Первого канала на шоу "Голос".

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Борисов