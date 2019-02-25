Победитель за лучший монтаж и сведение звука на Оскар 2019

Три победы отданы одной картине - "Богемской рапсодии".

Лучший монтаж звука,т.е. за аудиодизайн, по мнению киноакадемии США, стала работа "Богемская рапсодия". Специалисты сочли, что именно данная картина достойна почетной премии киноакадемии США в 2019 году. Музыкальная картина "Звезда родилась" с Леди Гагой обошлась без статуэтки. Лучший монтаж киноленты получила работа Джона Оттмана, работавшего над "Богемской рапсодией".

В номинации "Лучший звук" также лучшим стал фильм про музыкальную группу Qween. Отметим, что категория связана с режиссурской работой с музыкой. По определенной партитуре специалист собирает сопровождение для фильма.

Фото и видео: YouTube