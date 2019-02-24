Победитель за лучшие костюмы оскар 2019

В номинации победила картина "Черная пантера".

В 2019 году премия за лучший костюм отдана супергеройскому кино "Черная пантера". Мастер по костюмам в третий раз номинирована данной категории, но впервые получила награду.

Картина студии Марвел рассказывает о жизни африканского племени. Аутентичные наряды народа несуществующей страны, как и технологически продвинутые костюмы супергероев смогли стать лучшими на Оскаре.

Фото: Instagram/theoscarworld

В номинации сражались сразу пять картин. Красочная "Мэри Поппинс возвращается" очаровала зрителей и жюри, но не смогла получить заветную статуэтку.

Лауреатами стали "Баллада Бастера Скраггса", одну из ролей в котором исполнил Джеймс Франко. Исторический вестерн не увидил жюри настолько, чтобы фильму отдали почетную награду.

Исторический фильм "Две королевы" не получил Оскара, несмотря на качественно проработанные костюмы придворных дам, слуг и самих правительниц.

Подобная участь ждала еще одну историю о реальных персонажах - платья и камзолы времен правления королевы Анны не произвели впечатления на киноакадемиков.

Видео и фото: YouTube