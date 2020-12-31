Победитель шоу "Голос" спел гимн врачей Петербурга

Музыку для гимна написал Антон Танонов.

Победитель шоу "Голос" Петр Захаров исполнил гимн врачей Петербурга. Видеоролик появился на официальной страничке Комитета по здравоохранению Северной столице.

"Мой друг, не падай духом, все пройдет!

Нева в залив все беды унесет,

Зальются светом Питера мосты,

Мы будем вместе: город, я и ты" поётся в песне.

Известно, что музыку для гина врачей написал Антон Танонов, а слова к композиции — Владимир Леонов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3758 человек.

Видео: Комитет по здравоохранению Петербурга