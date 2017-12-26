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Новости Новости шоу-бизнеса России
Вчера, 14:24
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Победительница шоу "Пацанки" пожелала будущим участницам "крепких нервов"

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В прошлом году закончился 2-й сезон нашумевшего шоу "Пацанки". Участницы телешоу устроили тур по городам и также организовали встречу в Санкт-Петербурге.

Сотрудники канала PiterTV посетили фан-встречу и пообщались с "пацанками". Также, удалось взять интервью у победительницы второго сезона - Татьяны Бурой. Новоиспеченная леди рассказала о жизни на проекте и о истории "любви с шейхом", в материале piter.tv/event/_Pacanki_rasskazali_o_zhizni_na_proekte/


Также, выпускница "школы Леди" высказала пожелания и дала наставления будущим участницам шоу "Пацанки".


"Я хочу им пожелать крепких нервов, терпения, мужества, силы воли и пусть они берегут соль. Ну и конечно удачи и оставаться  собой!"

Татьяна Бурая, победительница 2-го сезона шоу "Пацанки"

Теги: бурая , пацанки , пацанки 2 сезон , татьяна бурая
Категории: Новости шоу-бизнеса России

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