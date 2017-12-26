Победительница шоу "Пацанки" пожелала будущим участницам "крепких нервов"

Сотрудники канала PiterTV посетили фан-встречу и пообщались с "пацанками". Также, удалось взять интервью у победительницы второго сезона - Татьяны Бурой. Новоиспеченная леди рассказала о жизни на проекте и о истории "любви с шейхом", в материале piter.tv/event/_Pacanki_rasskazali_o_zhizni_na_proekte/
Также, выпускница "школы Леди" высказала пожелания и дала наставления будущим участницам шоу "Пацанки".
"Я хочу им пожелать крепких нервов, терпения, мужества, силы воли и пусть они берегут соль. Ну и конечно удачи и оставаться собой!"
Татьяна Бурая, победительница 2-го сезона шоу "Пацанки"