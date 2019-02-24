Победитель лучший фильм на иностранном языке 2019

Страной-победителем стала Мексика с ее "Ромой".

Кинопремию Оскар в 2019 году получил фильм "Рома". Он выиграл в номинации "лучший фильм на иностранном языке". Режиссером работы выступил Альфонсо Куарон. Мексиканская драма рассказывает о жизни семьи мигрантов, вынужденных работать на белых людей в Америке в 1970-е годы.

Одним из лауреатов стал режиссер Хирокадзу Корэда. Он представил американской публике "Магазинных воришек", которые полюбились киноакадемикам и вошли в шорт-лист премии. Сюжет вертится вокруг бедного рабочего. Его родственники вынуждены иногда воровать из магазинов, чтобы хоть как-то прокормиться.Однажды отец семейства украл живую девочку, родителям которй было все равно на малышку.

Вторым не победившим номинантом стала картина "Работа без авторства" немецкого режиссера Флориана Хенкель фон Доннерсмарка.В центре сюжета фильма находится реально существовавший человек. История повествует о художнике Герхарде Рихтере, который рос в нацистской Германии. Политическая обстановка повлияла не только на жизнь героя, но и на его творчество.

Жюри оценило и польскую картину "Холодная война" режиссера Павла Павликовского. Действие фильма разворачивается в послевоенное время, когда страна была практически полностью разрушена. Двое молодых людей влюбляются друг в друга, но судьба не позволяет им быть вместе. Они расстаются, но неожиданно встречают друг друга в различных государствах - Берлине, Париже.

Еще один очевидным кандидатом на Оскар считался Надин Лабаки с его "Капернаумом". Ливанец рассказал о судьбе мальчика по имени Зейн, который имеет множество братьев и сестер, а также море ответственности. Ребенок нелегально работает, чтобы помогать старшим, а также пытается найти документы для эмиграции в Швецию. Судьба жестока к нему: в 12 лет он попадает в тюрьму. Там он проникается ненавистью к родителям и подает на них в суд за то, что те родили его, несмотря на такие ужасные условия существования.

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Фото: Instagram/theoscarworld

Видео: YouTube