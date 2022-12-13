По факту смертельного ДТП на трассе М-10 возбуждено уголовное дело

В аварии погибла 15-летняя девочка.

По факту смертельного ДТП в Тосненском районе на трассе М-10 возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщалось ранее, 25 апреля 2023 года в 00:05 на 646 км автодороги М-10 произошло ДТП, в результате которого 15-летняя пассажирка автомобиля Škoda Superb от полученных травм скончалась на месте, вторая 36-летняя пассажирка госпитализирована в тяжелом состоянии, водитель автомобиля и 6-летний ребенок госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Фото: МВД