После избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

В сети появилась видеозапись, на которой заключенных выводят из камер, кричат на них и бьют по головам и спинам.

По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия". Об этом говорится в сообщении СК по Кемеровской области.

В сети появилось видео, на котором сотрудники ФСИН выводят заключенных из камер, кричат на них и бьют по головам и спинам. Виновные в преступлении установлены, при этом известны имена пострадавших.

Инцидент произошел весной 2017 года в СИЗО-4 в Кемеровской области. На место предполагаемого преступления незамедлительно выехала следственная группа. Виновные в избиении уже привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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Видео: YouTube / Гулагу-нет Официальный канал