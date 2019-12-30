После избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия". Об этом говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
В сети появилось видео, на котором сотрудники ФСИН выводят заключенных из камер, кричат на них и бьют по головам и спинам. Виновные в преступлении установлены, при этом известны имена пострадавших.
Инцидент произошел весной 2017 года в СИЗО-4 в Кемеровской области. На место предполагаемого преступления незамедлительно выехала следственная группа. Виновные в избиении уже привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Ранее участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ.
Видео: YouTube / Гулагу-нет Официальный канал
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