Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ. В СИЗО оказались четверо дончан, которые добились возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов". Об этом сообщили "РИА Новости".
Речь идет о Вячеславе Бирюкове, Александре Стельниковиче, Викторе Скрипнике и Евгении Дружинине. Они подозревались властями Киева в организации столкновений в Мариуполе, которые прошли 9 мая 2014 года. Молодые люди якобы входили в группировку Олега "Мануста" Недавнего. За пять лет заключения следствию не удалось доказать причастность фигурантов к преступлению. Подозреваемые рассказали, что регулярно подвергались пыткам, от них пытались добиться признательных показаний. Их якобы били, тыкали ножом по ногам, били в лицо автоматами.
У них на потолке крюк специальный для этих процедур. Короче, полная релаксация
прокомментировал один из освобожденных
Пытки проводились в подвале здания СБУ в Мариуполе. Там Бирюков провел десять дней. Каждую ночь к нему приходили люди из батальона "Азов". Он вспоминает, что часто привозили людей на несколько недель. Там их пытали и даже калечили.
На данный момент обвиняемым удалось добиться возбуждения уголовных дел. СК прокуратуры Донецкой области ведет досудебное расследование.
Ранее Piter.tv писал о том, что Владимир Зеленский встретил освобожденных украинцев в аэропорту Киева.
Обсуждение ( 0 )
Надо этих хохлов душить хватит их уговаривать!