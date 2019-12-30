Они добились возбуждения уголовных дел.

Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ. В СИЗО оказались четверо дончан, которые добились возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов". Об этом сообщили "РИА Новости".

Речь идет о Вячеславе Бирюкове, Александре Стельниковиче, Викторе Скрипнике и Евгении Дружинине. Они подозревались властями Киева в организации столкновений в Мариуполе, которые прошли 9 мая 2014 года. Молодые люди якобы входили в группировку Олега "Мануста" Недавнего. За пять лет заключения следствию не удалось доказать причастность фигурантов к преступлению. Подозреваемые рассказали, что регулярно подвергались пыткам, от них пытались добиться признательных показаний. Их якобы били, тыкали ножом по ногам, били в лицо автоматами.

У них на потолке крюк специальный для этих процедур. Короче, полная релаксация прокомментировал один из освобожденных

Пытки проводились в подвале здания СБУ в Мариуполе. Там Бирюков провел десять дней. Каждую ночь к нему приходили люди из батальона "Азов". Он вспоминает, что часто привозили людей на несколько недель. Там их пытали и даже калечили.

На данный момент обвиняемым удалось добиться возбуждения уголовных дел. СК прокуратуры Донецкой области ведет досудебное расследование.

Ранее Piter.tv писал о том, что Владимир Зеленский встретил освобожденных украинцев в аэропорту Киева.

