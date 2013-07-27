По факту гибели женщины в реке Монастырке возбудили уголовное дело об убийстве

Горожане заметили, как неизвестный топит женщину в реке. К моменту, как прибыли спасатели, потерпевшую не удалось спасти.

Утром в понедельник, 8 августа, произошел трагический случай: неизвестный утопил женщину в реке Монастырке, в двух шагах от Александро-Невской лавы. По факту гибели петербурженки возбуждено уголовное дело.

Попытку убийства заметили прохожие и вызвали полицию. К моменту прибытия спасателей и правоохранителей женщину уже было не спасти.

Отмечается, что утопленнице на вид около 30 лет. На её теле зафиксированы следы насильственной смерти.

Позже подозреваемый в жестоком деянии был обнаружен в ночлежке на Кременчугской улице. Молодой человек задержан, его опрашивают проводится допрос.

Фото: Piter.tv