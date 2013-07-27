По факту гибели женщины в реке Монастырке возбудили уголовное дело об убийстве

Утром в понедельник, 8 августа, произошел трагический случай: неизвестный утопил женщину в реке Монастырке, в двух шагах от Александро-Невской лавы. По факту гибели петербурженки возбуждено уголовное дело.
Попытку убийства заметили прохожие и вызвали полицию. К моменту прибытия спасателей и правоохранителей женщину уже было не спасти.
Отмечается, что утопленнице на вид около 30 лет. На её теле зафиксированы следы насильственной смерти.
Позже подозреваемый в жестоком деянии был обнаружен в ночлежке на Кременчугской улице. Молодой человек задержан, его опрашивают проводится допрос.
Фото: Piter.tv
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