Молодой человек утопил свою возлюбленную в реке Монастырке

Прибывшие на место полицейские обнаружили на жертве следы насильственной смерти.

В понедельник, 8 августа, прохожие заметили сцену утопления на реке Монастырке. Они заметили, что неизвестный затащил в воду девушку. Неравнодушные очевидцы вызвали полицейских, которые вскоре нашли тело жертвы. Об этом сообщило издание KP.ru.



Правоохранители использовали специальные багры, чтобы вытащить труп на берег. Отмечается, что утопленнице на вид около 30 лет. На её теле зафиксированы следы насильственной смерти.

Позже подозреваемый в жестоком деянии был обнаружен в ночлежке на Кременчугской улице. Молодой человек задержан, проводится допрос.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионер жестоко расправился со своей женой на проспекте Наставников.

Фото: Pxhere