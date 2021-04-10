Светлана Петренко раскрыла подробности того, в чем обвиняют фигурантов дела.

По делу о подготовке теракта в Кисловодске задержали 14 человек. Об этом журналистам рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Чиновница заявила, что уголовное дело ведется в отношении исламиста, который готовил подрыв отделения полиции. С ним предположительно были связаны три человека, которые отправляли денежные средства боевикам в Сирию. Они входили в ячейку ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории России).

В общей сложности по делу проходят 14 фигурантов. зависимости от роли каждого, они обвиняются по статьям за организацию и участие в экстремистском движении, подготовке к теракту, изготовлении и ранении самодельных взрывных устройств. В СК РФ полагают, что преступное сообщество появилось в 2017 году, а инициатором идеи стал Гогуев. По 2 апреля 2021 года в организацию добровольно вступили все пойманные члены.

СК России завершил расследование уголовного дела в отношении Рауля Арашукова и его соучастников.

Фото и видео: Следственный комитет России