Женщинам дарили цветы.

В преддверии Международного женского дня по центру Петербурга проехал "весенний трамвай". Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Так, пассажиркам трамвая №3 дарили цветы ы честь предстоящего праздника, женщинам дарили цветы. Акция была проведена СПб ГУП "Горэлектротранс" совместно с "Авторадио".

Маршрут трамвая считается видовым и проходит через Троицкий мост.

Ранее мы сообщали, что Дворцовый мост подсветят в зеленый и оранжевый цвета в честь 8 марта.

Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"