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По центру Петербурга проехал "весенний трамвай"
Сегодня, 9:13
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По центру Петербурга проехал "весенний трамвай"

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Женщинам дарили цветы.

В преддверии Международного женского дня по центру Петербурга проехал "весенний трамвай". Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Так, пассажиркам трамвая №3 дарили цветы ы честь предстоящего праздника, женщинам дарили цветы. Акция была проведена СПб ГУП "Горэлектротранс" совместно с "Авторадио".

Маршрут трамвая считается видовым и проходит через Троицкий мост.

Ранее мы сообщали, что Дворцовый мост подсветят в зеленый и оранжевый цвета в честь 8 марта. 

Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс" 

Теги: 8 марта, весенний трамвай
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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