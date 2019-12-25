Дворцовый мост подсветят в зеленый и оранжевый цвета в честь 8 марта

Подсветку включат в 18:50.

Во вторник, 8 марта, в 18:50 Дворцовый мост окрасится в зеленые и оранжевые цвета в честь Международного женского дня. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В Смольном отметили, что в особый режим работы переведут около 600 светодиодных светильников. Подсветка будет работать до полуночи, после чего её переключат в штатный режим.

Ранее мост менял подсветку в День защитника Отечества. На пролетах можно было наблюдать белые, синие и красные световые полосы.

Фото: пресс-служба Смольного

