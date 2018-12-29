В пятницу, 11 января, стало известно о том, что по Среднеохтинскому проспекту возобновится движение трамваев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Петербурга.
Так, в понедельник, 14 января, закрывается временный маршрут №30 и начинают курсировать общественный транспорт под номерами 7, 10, 23, 39.
Напомним, что причиной перекрытия участка были дорожные работы.
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Фото:Piter.TV
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