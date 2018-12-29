Напомним, что причиной перекрытия участка были дорожные работы.

В пятницу, 11 января, стало известно о том, что по Среднеохтинскому проспекту возобновится движение трамваев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

Так, в понедельник, 14 января, закрывается временный маршрут №30 и начинают курсировать общественный транспорт под номерами 7, 10, 23, 39.

Напомним, что причиной перекрытия участка были дорожные работы.

Ранее мы сообщали о том, что В Северной столице на дорогах вешают религиозные билборды для снижения аварий

Фото:Piter.TV