В Петербурге запустят автобус с библиотекой внутри

"Библиобус" обойдется в 25,7 млн рублей.

Администрация Курортного района Петербурга запустила аукцион на закупку "Библиобуса" – многофункционального мобильного комплекса. Известно, что начальная цена контракта составит 25,7 млн рублей. Об этом рассказало издание о муниципальных заказах DeltaNews.

Комплекс представит из себя автобус с библиотекой и системой хранения с доступом по читательскому билету внутри, где будет возможно проводить презентации с помощью проектора. Кроме того, в "Библиобусе" установят сканер для штрихкодов, раздвижной уличный навес, ультрафиолетовую лампу и дезинфектор для рук. Поставить книжный автобус планируется на улице Токарева в Сестрорецке.

Отметим, что подобный заказ на портале госзакупок СПб ГБУК "Центральная библиотечная система Курортного района" размещала в минувшем марте. Тогда же был определен поставщик, им стало ООО "ПИТЕРБАСЦЕНТР". Цена контракта весной составила 23,7 млн рублей.

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