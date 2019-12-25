НОЦ будет носить название "Искусственный интеллект в промышленности".

В Петербурге создадут научно-образовательный центр мирового уровня под названием "Искусственный интеллект в промышленности". Соответствующее постановление 6 ноября подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Задачей властей, по словам Беглова, является появление в городе научных организаций, которые займутся исследованиями и разработками мирового уровня. На данный момент в Петербурге работает НОЦ в области сетей 5G и перспективных сетей 2030, а также создается НОЦ "ИТМО Хайпарк". Новый центр разработают в целях исполнения указа Президента.

НОЦ мирового уровня считается объединением государственных вузов и научных организаций с предприятиями реального сектора экономики. Деятельность такого объекта направлена на упомянутые исследования и разработки, которые приведут к созданию и получению новейших конкурентоспособных технологий и продуктов и их коммерциализации. Кроме того, в НОЦ готовят кадры для масштабного развития отраслей науки и технологий России.

Ранее мы писали, что в Петербурге начались обсуждения проекта планировки "ИТМО Хайпарка".

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