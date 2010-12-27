По улицам Фрунзенского района начнет курсировать трамвай Победы

Транспорт будет ездить по маршруту № 62: от Малой Балканской улицы до станции метро "Купчино".

В преддверии 9 мая в Северной столице пройдет акция "Трамвай Победы". 7 мая с 14 часов по маршруту № 62, от Малой Балканской улицы до станции метро "Купчино" начнет курсировать праздничный транспорт. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Фрунзенского района.

Организаторы события, активисты движения "ДА!" будут раздавать всем пассажирам трамвая георгиевские ленточки, открытки с поздравлениями от школьников. Также они исполнят песни военных лет под аккомпанемент баяниста.

Георгиевские ленточки начнут раздавать с 5 мая у всех станций метро, кроме закрытых на выходные "Достоевской" и "Площади Александра Невского-2". К 9 мая планируется раздать около 400 тысяч символов Победы.

Ранее мы писали, что 5 мая в Новом Петергофе состоится флешмоб, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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