В Московском районе деревья украсили георгиевскими ленточками

Петербуржцы не оценили креатива коммунальщиков.

В Московском районе Петербурга коммунальщики нарядили деревья ко Дню Победы. Стволы растений украсили большими георгиевскими лентами. Фотографии чудо-тополей выложили очевидцы в социальные сети.

По словам петербуржцев, деревья нарядили в нескольких дворах, за домами № 170 и 172 по Московскому проспекту. Стоит отметить, что местные жители не оценили креатива коммунальщиков и негативно высказались под постом с фотографиями.

Ранее мы писали, что в Петербурге проходят акции по раздаче георгиевских ленточек. Символы 9 мая раздают возле каждой станции метро.

Фото: ВКонтакте / "Из Петербурга с любовью"