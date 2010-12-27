Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Московском районе деревья украсили георгиевскими ленточками
Сегодня, 17:20
0
Alena_Zinovieva
89

В Московском районе деревья украсили георгиевскими ленточками

0
 
 

Петербуржцы не оценили креатива коммунальщиков.

В Московском районе Петербурга коммунальщики нарядили деревья ко Дню Победы. Стволы растений украсили большими георгиевскими лентами. Фотографии чудо-тополей выложили очевидцы в социальные сети.

По словам петербуржцев, деревья нарядили в нескольких дворах, за домами № 170 и 172 по Московскому проспекту. Стоит отметить, что местные жители не оценили креатива коммунальщиков и негативно высказались под постом с фотографиями.

Ранее мы писали, что в Петербурге проходят акции по раздаче георгиевских ленточек. Символы 9 мая раздают возле каждой станции метро.

Фото: ВКонтакте / "Из Петербурга с любовью"

Теги: 9 мая , георгиевские ленточки , день победы , деревья украсили георгиевскими ленточками , новости спб , символ 9 мая
Категории: Лента новостей Новости СПб Общество Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5