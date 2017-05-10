Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 18:53
0
ProkVad
565
Код вставки плеера

В Петербурге проходят акции по раздаче георгиевских ленточек

0
 
 

В акции приняло участие около 30 волонтеров.

На Московском вокзале и в аэропорту "Пулково" начали раздавать георгиевские ленточки. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Во вторник, 24 апреля, в Санкт-Петербурге стартует Всероссийская акция "Георгиевская ленточка". Традиционно в Петербурге она началась в 18.00 в аэропорту "Пулково", а также на  Московском вокзале.

В раздаче ленточек примут участие около 30 волонтеров регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". В этот день волонтеры раздадут в аэропорту "Пулково" и на Московском вокзале 50 тысяч ленточек.

Гласит сообщение на сайте администрации города

Справка:

Организатором акции памяти "Георгиевская ленточка" выступает  Правительство Санкт-Петербурга. Ответственность за проведение акции возложена на Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

Видео: Piter.TV

Теги: 9 мая , акция георгиевская ленточка , георгиевские ленточки , день победы
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5