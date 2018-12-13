Петербургские школьники провели акцию "Трамвай победы"

В Петербурге прошла акция "Трамвай победы" в честь 74-й годовщины победы в Великой отечественной войне.

Школьники провели экскурсию для пассажиров трамвайного маршрута № 29. Впервые ученики школы совместно с Горэлектротрансом провели акцию в 2015 году.

Пассажиры смогли услышать экскурсию о памятных местах, связанных с блокадой и героической обороной Ленинграда, которую будут проводить школьники Московского района.

"Трамвай победы" №29 проследовал по маршруту: Трамвайный парк №1 – Детская музыкальная школа – Заставская ул. – Администрация Московского района – Ст. метро "Электросила" - Благодатная ул. – Кузнецовская ул. – Московский парк Победы – Ул. Фрунзе – Ул. Гастелло – Авиационная ул. – Ул. Ленсовета – Алтайская ул. – Ул. Орджоникидзе – Пр. Юрия Гагарина – Детский сад – Звёздная ул. – конечная станция "Мясокомбинат". В обратном направлении – до Трамвайного парка №1.

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