В центре Петербурга рецидивист ранил ножом пенсионерку

Также он угрожал убийством двум молодым девушкам.

Утром, 29 августа, в Адмиралтейском районе Петербурга задержали рецидивиста, который набросился с ножом на пенсионерку и угрожал убийством двум молодым девушкам. Об этом сообщает пресс-служба УВО.

Инцидент произошел на площади Тургенева. Неизвестный напал на 63-летнюю женщину и ранил ее ножом. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, мужчина уже скрылся. Пострадавшая смогла описать преступника и рассказать, куда он направился. Ей вызвали скорую помощь.

Пока правоохранители искали незнакомца, к ним обратились еще две девушки. Они рассказали, что выгуливали лошадей и наткнулись на мужчину. Он начал угрожать им убийством.

Подозреваемого в нападениях на женщин обнаружили на площади Репина у дома №1. Мужчина попытался сбежать, но его быстро схватили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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