Пьяный петербуржец с ножом и камнем пытался обнести оружейный магазин

Камнем 39-летний грабитель разбил витрину, а ножом угрожал продавцу.

В понедельник, 27 августа, пьяный мужчина решил ограбить оружейный магазин в Петербурге. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

Изрядно выпив петербуржец решил, что ему необходимы патроны для пневматического оружия. Ближайший оружейный магазин находился в доме 161 на Ленинском проспекте, но в его ассортименте не оказалось желаемого. Мужчина сначала расстроился и ушел, но вскоре вернулся с камнем и ножом в руках.

Камнем 39-летний грабитель разбил витрину, а ножом начал угрожать продавцу.

На место происшествия вовремя приехали сотрудники Росгвардии, которые и обезвредили новоиспечённого грабителя.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

.Ранее мы сообщали о том, что пес Рома нашел 240 грамм амфетамина в Ленинградской области .

Фото: Pixabay