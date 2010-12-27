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Пьяный петербуржец с ножом и камнем пытался обнести оружейный магазин
Сегодня, 18:34
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IRINA_CHALKINA
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Пьяный петербуржец с ножом и камнем пытался обнести оружейный магазин

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Камнем 39-летний грабитель разбил витрину, а ножом угрожал продавцу.

В понедельник, 27 августа, пьяный мужчина решил ограбить оружейный магазин в Петербурге. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

Изрядно выпив петербуржец решил, что ему необходимы патроны для пневматического оружия. Ближайший оружейный магазин находился в доме 161 на Ленинском проспекте, но в  его ассортименте не оказалось желаемого. Мужчина сначала расстроился и ушел, но вскоре вернулся с камнем и ножом в руках. 

Камнем 39-летний грабитель разбил витрину, а ножом начал угрожать продавцу. 

На место происшествия вовремя приехали сотрудники Росгвардии, которые и обезвредили новоиспечённого грабителя.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

.Ранее мы сообщали о том, что пес Рома нашел 240 грамм амфетамина в Ленинградской области .

Фото: Pixabay

Теги: криминал , мужчина ограбил оружейный магазин
Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Новости СПб

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